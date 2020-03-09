أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الاثنين)، موافقته والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم وكأس الأمم الآسيوية 2023 بسبب مخاوف تزايد انتشار فايروس كورونا.

وأوضح الفيفا أنه اتفق مع الاتحاد الآسيوي وبعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء من قارة آسيا، على تأجيل المباريات القادمة بالتصفيات الآسيوية، التي كانت مقررة بين 23 و31 مارس الجاري وكذلك المباريات التي كانت مقررة بين الأول والتاسع من يونيو، لتقام في وقت لاحق، مشيراً إلى أنه سيناقش مع الاتحاد الآسيوي المزيد من التفاصيل الخاصة بالمباريات المؤجلة.



ووفقا للموقع الإلكتروني لـ«فيفا»، فإنه من الممكن إقامة عدد من المباريات في مارس ويونيو 2020، لكنها ستخضع لموافقة مسبقة من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، شريطة ضمان سلامة جميع المعنيين بالمعايير المطلوبة.

وأعلن «فيفا» أنه سيواصل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقييم الوضع فيما يتعلق بفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وسيقرران ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات في جدول التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بهدف حماية سلامة وصحة جميع المعنيين.