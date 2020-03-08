اجتمع ممثلون عن الاتحادات الوطنية الأعضاء بمنطقة غرب آسيا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ قدموا مجموعة من المقترحات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وجاء هذا الاجتماع بعد عقد اجتماع مماثل الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور للاتحادات الوطنية الأعضاء بمنطقة شرق آسيا.

واجتمع الاتحاد القاري مع ممثلين عن اتحادات غرب آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، وفي مدينة دبي الإماراتية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم تأجيل جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وقد طلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات الوطنية التعاون من أجل إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات قبل خوض دور الـ16.

وسيتم نقل مباريات الدور ربع النهائي إلى شهر سبتمبر القادم، ونقل قبل النهائي إلى أيام 14 و15 أكتوبر القادم ذهاباً و28 و29 من ذات الشهر إياباً، على أن يبقى موعد الدور النهائي يومي 22 نوفمبر القادم للذهاب في الشرق و28 نوفمبر من الشهر ذاته للإياب في الغرب، دون تغيير.

وكما هو الحال في شرق آسيا، قدمت الاتحادات الوطنية مقترحات سيدرسها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد التنسيق مع أطراف اللعبة ومن ضمنهم الشركاء التجاريون، قبل أن يتم إصدار بيان جديد في وقت لاحق حول التطورات والمواعيد الجديدة المنتظرة.