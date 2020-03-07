يحتفل ريال مدريد الإسباني، أحد أفضل أندية العالم، اليوم الجمعة، بذكرى مرور 118 عاماً على تأسيسه في عام 1902، على وقع الاختيار الرسمي لأول مجلس لإدارة الوليد «مدريد فوتبول كلوب».ومنذ ذلك التاريخ، لم يتوقف ريال مدريد عن الازدهار والتألق في سماء الكرة العالمية، في مسيرة مرصعة بالذهب؛ حيث يعد نادي الكؤوس الأوروبية بواقع 23 لقباً، بينها 13 في كرة القدم، و10 أخرى في كرة السلة.ولا تقتصر ألقاب النادي الملكي في القارة العجوز على حكاية تاريخ من الأرقام، أو ثلة من الأساطير التي دافعت عن النادي الوحيد الذي فاز باللقب الأوروبي في كرة القدم والسلة في موسم واحد، بل يحظى ريال مدريد أيضاً بشرف اختياره أفضل نادٍ في القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ولديه سجل ألقاب مذهل عزَّزه العام الماضي بالفوز بكأس السوبر الإسباني في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.حصاد الأرقام ربما لا تحصده دولة بكامل أنديتها؛ حيث توج بكأس أبطال أوروبا «دوري الأبطال» 13 مرة، وكأس العالم للأندية 7 مرات، والسوبر الأوروبي في 4 مناسبات، وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين، ومثلهما كأس اللاتينية «إنتركونتيننتال».ومحليًّا، حصد لقب الدوري الإسباني 33 مرة (رقم قياسي)، وكأس ملك إسبانيا 19 مرة، وكأس السوبر الإسباني 11 مرة، وكأس الليغا مرة وحيدة، وكأس العالم المصغرة مرتين.