سيجد المتابع الرياضي نفسه في الأسبوع القادم أمام وضع يحدث للمرة الأولى، إذ ستُلعب أغلب مباريات كرة القدم الكبرى عالمياً خلف أبواب مغلقة وسط غياب جماهيري تام، نظراً لتفشي فايروس كورونا عالمياً.

وسيكون الدوري الإيطالي في واجهة الأحداث خلال الأسبوع القادم، إذ ستُلعب كافة مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي دون حضور جماهيري، وتأتي أبرز المواجهات تلك التي ستجمع يوفنتوس وإنترميلان في الـ 10:45 من مساء الأحد القادم، فيما ستكون مباراة فالنسيا الأسباني وأتلانتا الإيطالي التي ستقام على ملعب «الميستايا» في مدينة فالنسيا ضمن إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، هي المواجهة الأبرز في الأسبوع القادم والتي ستقام بنسبة كبيرة دون حضور جماهيري بحسب ما أعلنه نادي أتلانتا الإيطالي.

كما سيشهد الأسبوع القادم مواجهة أفريقية خلف الأبواب المغلقة وهي مواجهة المصري البورسعيدي أمام نهضة بركان المغربي التي ستقام على ملعب بركان في المغرب مساء الأحد القادم، في إياب دور الـ 8 من بطولة الكونفيدرالية، ويأتي قرار لعب المواجهة دون جماهير نظراً لإصدار المغرب قراراً بإقامة كافة المباريات المحلية والقارية على أراضيها دون حضور جماهيري.