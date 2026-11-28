افتتح الزمالك المصري مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بفوز صعب على ضيفه الأفريقي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت)، على استاد القاهرة الدولي.

بانزا يٌسجل هدف الفوز

جاء هدف الزمالك بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة، عقب كرة عرضية قابلها أحمد شريف بضربة رأسية، تصدى لها حارس الأفريقي، لترتد إلى شيكو بانزا الذي تابعها بتسديدة في الشباك.

صدارة مشتركة للمجموعة

بهذه النتيجة، يتقاسم الزمالك صدارة المجموعة الثانية مع مولودية الجزائر، الذي فاز على يانغ أفريكانز التنزاني بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

حلم اللقب الغائب

ويحلم الزمالك باستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، الغائب عن خزائنه منذ 24 عاماً، مستغلاً غياب عدد من الفرق الكبيرة، أبرزها الأهلي المصري الذي يشارك في بطولة الكونفدرالية، وحامل اللقب صن داونز الجنوب أفريقي، الذي ودع المسابقة مبكراً.