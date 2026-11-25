تراجع المنتخب المغربي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عقب قرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بإعادة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى المنتخب السنغالي، بعد تجريد المغرب منه.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد قرر إلغاء فوز السنغال على المغرب بنتيجة 1-0، بعد الوقت الإضافي، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي أقيم في يناير الماضي، على خلفية الانسحاب المؤقت للاعبي منتخب «أسود التيرانغا» من المباراة، لكن محكمة التحكيم الرياضي قررت، أمس (الثلاثاء)، إعادة اللقب إلى المنتخب السنغالي.

المغرب يفقد مركزه التاريخي

وحقق المنتخب المغربي قفزة تاريخية هذا الشهر بارتقائه إلى المركز الخامس في تصنيف «فيفا»، معادلاً أفضل مركز بلغه منتخب أفريقي في تاريخ التصنيف، وهو الإنجاز الذي سبق أن حققه المنتخب النيجيري قبل 32 عاماً.

لكن بعد قرار محكمة «كاس»، تراجع منتخب المغرب إلى المركز السابع عالمياً، ليفقد مركزه التاريخي، فيما استفاد منتخبا البرتغال والبرازيل من هذا التغيير، بعدما تقدم الأول إلى المركز الخامس، والثاني إلى المركز السادس.