تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر، عقب فوزه على بنما بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأربعاء)، على الملعب رقم 3 بأكاديمية أسباير في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

أهداف المباراة

افتتح يوسف عبدالله التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 27، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما قلّص تياغو تشالمرز الفارق لبنما بعدها بثلاث دقائق فقط.

وأعاد خالد مختار فارق الهدفين بإحرازه هدف مصر الثالث في الدقيقة 59، فيما وقّع محمد جمال على الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

ترتيب المجموعة الأولى

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، خلف منتخب اليونان متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بعد فوزه على قطر 4-1.

ويحل منتخب قطر ثالثاً برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب بنما الترتيب دون رصيد.

نظام التأهل

وتُقام البطولة بمشاركة 48 منتخباً موزعين على 12 مجموعة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32.