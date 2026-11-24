أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الثلاثاء)، إحالة لاعبه أحمد رضا إلى التحقيق، بسبب ما بدر منه خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز، أمس، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيان الأهلي

وقال الأهلي في بيان: «قرر مدير الكرة الكابتن وائل جمعة، إحالة لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد رضا إلى التحقيق، وعرض الأمر على المشرفين على الكرة؛ بسبب ما بدر منه خلال مباراة أمس».

اللاعب يوضح

وانتشرت لقطات للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها وهو يبصق في اتجاه جماهير الأهلي أثناء إجراء عمليات الإحماء، فيما أوضح اللاعب، عبر حسابه على «إنستغرام»، أن ما حدث كان مجرد بصق بصورة طبيعية، إلا أن زاوية التصوير أظهرت الموقف بصورة مختلفة.

إقالة عموتة

يُذكر أن الأهلي المصري أعلن، اليوم، إقالة مدربه المغربي الحسين عموتة، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقاد عموتة الأهلي في 14 مباراة رسمية منذ توليه المهمة في يوليو الماضي، حقق خلالها الفريق 11 انتصاراً وتعادلين، مقابل هزيمة واحدة.

ترتيب الأهلي

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، متأخراً بنقطتين عن الزمالك الوصيف، وسبع نقاط عن بيراميدز المتصدر.