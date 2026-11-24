أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم خطاباً رسمياً إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، كشف فيه عن واقعة خلال إجراءات النظر في الاستئناف المقدم من السنغال بشأن لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بحسب ما أوردته شبكة «RMC Sport» الفرنسية، وذلك قبل صدور الحكم المرتقب في وقت لاحق من اليوم (الثلاثاء).

مكالمة هاتفية تثير الجدل

وبحسب التقرير، أشار الاتحاد المغربي في خطابه إلى إجراء مكالمة هاتفية، (الأحد) الماضي، بين أحد المحكمين الثلاثة الذين عينتهم محكمة التحكيم الرياضي للنظر في النزاع، ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال.

المغرب يحتفظ بحقه

وأشار الاتحاد المغربي إلى احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي تُعد المرجع القضائي المختص بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات محكمة التحكيم الرياضي.

السنغال تتمسك باللقب

وكان الاتحاد السنغالي قد استأنف قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بإلغاء فوز السنغال على المغرب بنتيجة 1-0، بعد الوقت الإضافي، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي أقيم في يناير الماضي، وذلك على خلفية الانسحاب المؤقت للاعبي منتخب «أسود التيرانغا» خلال المباراة.