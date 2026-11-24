كشف نجم الأهلي السابق والشمال القطري الحالي رياض محرز موقفه من إمكانية التراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الجزائر.

وساهم محرز بتمريرة حاسمة في فوز الشمال على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس (الإثنين) على استاد البيت بالخور، ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

«الأمر انتهى».. محرز يحسم موقفه

وقال محرز، في تصريحات نقلتها صحيفة «النهار» الجزائرية، رداً على إمكانية التراجع عن قرار الاعتزال الدولي: «لا، الأمر انتهى بالنسبة لي، وقد أديت ما كان عليّ القيام به مع المنتخب، ويجب ترك المكان للاعبين آخرين».

وأضاف: «هناك الكثير من اللاعبين الشباب، خاصة في مركزي، والذين يجب أن نمنحهم الفرصة لإبراز قدراتهم وكتابة تاريخهم الخاص مع المنتخب، الأهم الآن هو البلد، وعلى الجميع تقديم كل ما لديهم لرفع راية الجزائر عالياً، من أجل شعبنا الذي يقف دائماً خلفنا، سواء في الانتصارات أو الهزائم».

مسيرة لافتة

يُذكر أن رياض محرز أعلن اعتزاله اللعب الدولي في يوليو الماضي، عقب وداع بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ32 على يد سويسرا، بهدفين دون رد.

ويُعد محرز أحد أبرز أساطير المنتخب الجزائري على مر تاريخه، إذ لعب دوراً مؤثراً في تتويج «الخُضر» بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، كما يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب برصيد 40 هدفاً، متأخراً بستة أهداف فقط عن إسلام سليماني، متصدر الترتيب.