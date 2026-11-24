حقق فريق بيراميدز فوزاً ثميناً على مضيفه الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (الإثنين) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح كريم حافظ التسجيل لفريق بيراميدز في الدقيقة 32، من ركلة جزاء نفذها بقوة على يسار حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير.

وضاعف مصطفى فتحي تقدم بيراميدز في الدقيقة 48، بعدما استلم كرة في الجبهة اليمنى، ثم تلاعب بدفاع الأهلي على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية فشل شوبير في التصدي لها.

بهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، ليغرد وحيداً في صدارة الدوري المصري، بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه الزمالك، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث.