أكد نجم نادي الزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا انتهاء الخلاف مع الفنان أحمد فهمي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن علاقتهما عادت إلى طبيعتها بعد فترة من التباعد.

انتهاء الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي

وأوضح شيكابالا خلال لقائه في برنامج «الكورة مع فايق» أن ما حدث بينهما لم يتجاوز كونه خلافًا عابرًا بين الأصدقاء، قائلاً: «أنا وأحمد فهمي إخوة، وكنت أزوره في منزله باستمرار، كما تربطني علاقة طيبة بهشام وشيكو، وأي خلاف بيننا لا يفسد الود».

رد شيكابالا على اعتذار فهمي

ورد قائد الزمالك السابق على رسالة اعتذار فهمي التي وجهها له في الحلقة السابقة من البرنامج، قائلاً: «فهمي أخي ولا توجد أي مشكلة بيننا، فقط كنت أفضل أن يتحدث معي مباشرة بدلاً من اللجوء إلى وسطاء، والموضوع انتهى منذ فترة».

رسالة اعتذار أحمد فهمي

وكان أحمد فهمي بادر سابقاً بإنهاء الخلاف خلال ظهوره في البرنامج نفسه، مؤكدًا تقديره الكبير لشيكابالا وصداقتهما القديمة، ومقرًّا بأن تصاعد الخلاف إلى وسائل الإعلام كان خطأ منه.

وتابع: «أنا بحب شيكابالا جدًا، وإحنا أصحاب من زمان، والمشكلة ما كانش لازم توصل للميديا، دا خطأ مني قبل ما يكون منه».