انتصر الدحيل القطري على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 4/ 1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الإثنين) على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



وسجل أدميلسون جونيور (د:2) وبنجامين بوريغارد (د:39) وعادل بولبينة (د:57) ولويس البيرتو (د:90+2) أهداف الدحيل، في حين أحرز برينو كاسكاردو (د:42) هدف شباب الأهلي.



جاءت بداية اللقاء سريعة للغاية حينما تسلم سلطان عادل كرة وسددها من على مشارف منطقة الجزاء تصدى لها بنجاح حارس الدحيل باوتسيتا بروكي في الدقيقة الأولى، ليكون الإنذار الأول مبكراً، ليرد الدحيل سريعاً إذ مرر لويس ألبيرتو كرة بينية طويلة وصلت إلى أدميلسون جونيور الذي سددها قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك على يسار حارس المرمى حمد المقبالي (د:2).



وسدد جونيور كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم (د:37)، في حين نجح زميله بنجامين بوريجو في تعزيز النتيجة لأصحاب الأرض بالهدف الثاني حينما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في المرمى (د:39)، لكن شباب الأهلي استطاع تقليص النتيجة سريعاً حينما نفذ فيدريكو كارتابيا كرة متقنة من ركلة ركنية ارتقى لها زميله برينو كاسكاردو فوق الجميع وعكسها برأسه إلى داخل الشباك (د:42).



ونجح الدحيل في إضافة الهدف الثالث بعد أن مرر بنجامين بوريجو كرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى عادل بولبينة الذي سددها في الزاوية اليسرى العليا (د:57)، قبل أن يختتم لويس ألبيرتو مسلسل الأهداف بإحرازه الهدف الرابع (د:90+2)، لينتهي اللقاء بفوز الدحيل بنتيجة 4/ 1.