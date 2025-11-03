الزمالك ينتفض بعد رحيل فيريرا ويهزم الطلائع بثلاثية

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري المصري، بفوزه على ضيفه طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ13.

وكان الزمالك قد أعلن أمس إقالة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا بعد أربع مباريات متتالية في الدوري دون فوز (3 تعادلات وهزيمة)، وعين أحمد عبدالرؤوف مديراً فنياً مؤقتاً للفريق.

أنهى «الفارس الأبيض» الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد سجله ناصر ماهر بعد خمس دقائق فقط من انطلاق اللقاء.

عقدة الشوط الثاني تنكسر

ورغم القلق من تراجع الأداء الهجومي في الشوط الثاني، على غرار المباريات السابقة، إلا أن الزمالك خالف التوقعات وأضاف الهدفين الثاني والثالث عن طريق ناصر ماهر وعدي الدباغ في الدقيقتين 49 و61 على التوالي.

وقلص محمد عاطف النتيجة لطلائع الجيش في الدقيقة 81، وحاول الفريق العودة في الدقائق الأخيرة، لكنه فشل في تعديل النتيجة.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 10 نقاط في المركز الـ18.