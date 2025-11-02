أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم (الأحد) بياناً رسمياً أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع عامر دربال، مدرب فريق المستقبل الرياضي بالمرسى، الذي تعرض لإصابة على مستوى الرأس جراء مقذوف ألقي من المدرجات، استوجب نقله إلى المستشفى، وذلك خلال مباراة أمام الترجي الرياضي الجرجيسي ضمن بطولة الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم، ما اضطر الحكم هيثم الطرابلسي إلى إيقاف اللقاء قبل نهايته في الدقيقة 66.



وأكد الاتحاد في بيانه تمنياته بالشفاء العاجل للمدرب دربال وعودته السريعة إلى الميادين، مشدداً على استنكاره الشديد وإدانته المطلقة لكل أشكال العنف التي تهدد سلامة المتداخلين في اللعبة، واعتباره ما حدث تجاوزاً خطيراً للقيم الرياضية وللضوابط التنظيمية التي تحكم النشاط الكروي.



وأوضح الاتحاد أنه سيتحمّل المسؤولية الكاملة في متابعة الحادثة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء من الأفراد أو الجمعيات، مؤكداً أن الحادثة لن تمر دون محاسبة، وأن الإجراءات القانونية والردعية اللازمة ستتخذ بكل صرامة وشفافية وفق القوانين واللوائح الجاري بها العمل.



كما جدد الاتحاد التونسي لكرة القدم التزامه بمكافحة جميع مظاهر العنف اللفظي والمادي داخل الملاعب وخارجها، وضمان سلامة اللاعبين والإطارات الفنية والحكام والجماهير، داعياً في الوقت نفسه الأندية إلى تحمل مسؤولياتها التنظيمية والأخلاقية في توعية أنصارها ونبذ الشغب حفاظا على صورة الكرة التونسية وسمعة الرياضة الوطنية.



وختم الاتحاد تأكيده بأنه لن يتسامح مع أي شكل من أشكال العنف، وسيواصل العمل على ترسيخ ثقافة المنافسة النزيهة وضمان سير المباريات في أجواء آمنة ومسؤولة.