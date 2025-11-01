«بيبو».. ولاية ثالثة في الأهلي المصري

أعلن رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي المصري التي جرت الجمعة، عن فوز قائمة محمود الخطيب لدورة جديدة.



وذكر الأهلي المصري، عبر مركزه الإعلامي، أن التشكيل الجديد الذي سيتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة على النحو التالي، محمود الخطيب رئيساً، وياسين منصور نائباً لرئيس النادي، وخالد مرتجى أميناً للصندوق.



وأضاف: «في العضوية فوق السن فاز كل من طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وحازم هلال وأحمد حسام عوض، وفي العضوية تحت السن فاز كل من إبراهيم العامري ورويدا هشام».



وكان أسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب والشهير بلقب «بيبو»، قد تولى رئاسة النادي منذ عام 2017، وكان قد عمل قبلها في عدد من المواقع الإدارية في النادي عقب اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائباً للرئيس.