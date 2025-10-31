كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك المصري موقف مجلس الإدارة من إقالة البلجيكي يانيك فيريرا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وفشل الزمالك في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل مع الجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وخسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وقال المصدر لـ«عكاظ»: «الحديث عن إقالة فيريرا غير صحيح.. المدرب مستمر مع الزمالك».

ورفض المصدر التعليق حول ما إذا كانت بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات مطلع نوفمبر القادم تشكل الفرصة الأخيرة للمدرب البلجيكي.

أرقام فيريرا مع الزمالك

وقاد فيريرا «الفارس الأبيض» في 13 مباراة ببطولتي الدوري المصري والكونفدرالية هذا الموسم، فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى هزيمتين، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن المدرب البلجيكي خاض 3 تجارب في الدوري السعودي، إذ درب الفتح والرياض، إضافة إلى شغله منصب المدرب المساعد في فريق الشباب.