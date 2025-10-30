واصل فريق الزمالك نزيف النقاط في الدوري المصري الممتاز بعد تعادله مع البنك الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة الـ12.

وجمع الزمالك 3 نقاط فقط من أصل 12 ممكنة في آخر 4 مباريات، بعد تعادله مع الجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وخسارته أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.

تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول من ركلة جزاء نفذها أسامة فيصل في الدقيقة 30، لكن الأنغولي شيكو بانزا أدرك التعادل للزمالك بعد 3 دقائق فقط بتسديدة أمام خط المرمى.

لغز الشوط الثاني مستمر

وكعادته هذا الموسم في الدوري المصري، فشل الزمالك في حسم المباراة بالشوط الثاني، ليضيع فرصة استغلال تعثر غريمه التقليدي الأهلي بعد تعادله مع بتروجت بهدف لمثله أمس (الأربعاء).

بهذه النتيجة، رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل البنك الأهلي إلى 15 نقطة في المركز التاسع.