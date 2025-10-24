أعلن نادي الوداد المغربي اليوم (الجمعة) تعاقده رسمياً مع الجناح الأيمن حكيم زياش في صفقة انتقال حر.

ورحّب الوداد بنجمه الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، حيث نشر صورته بقميص النادي وعلّق: «طال الانتظار.. حكيم زياش في الوداد».

وكانت «عكاظ» قد انفردت بتصريحات لرئيس نادي الوداد هشام آيت منا، الأربعاء الماضي، أكد فيها التعاقد مع حكيم زياش حتى عام 2027، مع خيار التمديد.

وأضاف آيت منا: «المفاوضات كانت سلسة، لأن زياش عبّر عن رغبته في اللعب ببلده، رغم تلقيه عدة عروض مغرية من أندية خارجية».

وتُعد هذه التجربة الأولى لزياش في الدوري المغربي على وجه الخصوص، وفي القارة الأفريقية عموماً.

الدحيل.. آخر محطات زياش

يُذكر أن نادي الدحيل القطري كان آخر فريق لعب له النجم المغربي، حيث خاض معه نصف موسم فقط، لم يتمكن خلاله من ترك بصمة واضحة، إذ شارك في 13 مباراة، سجل خلالها هدفاً واحداً، وقدم تمريرة حاسمة.

وسبق لزياش أن مثّل عدة أندية أوروبية كبرى، أبرزها أياكس أمستردام الهولندي، وتشيلسي الإنجليزي، وغلطة سراي التركي.

وخلال مسيرته الاحترافية مع الأندية، خاض زياش 499 مباراة، سجل خلالها 134 هدفاً، وصنع 137 هدفاً.