أعلن نادي الزمالك المصري تقدمه بشكوى رسمية ضد جماهير غريمه التقليدي، الأهلي، مطالباً رابطة الأندية المحترفة بتطبيق اللائحة بكل حزم، على خلفية ما وصفه بـ«السباب الجماعي» خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وذكرت القناة الرسمية لنادي الزمالك أن مجلس الإدارة قرر تقديم شكوى إلى رابطة الأندية، احتجاجاً على الهتافات المسيئة التي صدرت من جماهير الأهلي خلال المباراة التي أقيمت أمس (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضافت القناة، أن نادي الزمالك «لن يقف صامتاً أمام ما حدث في المدرجات»، مشيرة إلى أن السباب الجماعي ضد النادي تكرر بشكل «فج ومستفز»، وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً.

شكوى إعلامية ضد نجم الأهلي السابق

كما قرر مجلس إدارة الزمالك التقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد لاعب الأهلي السابق أسامة حسني، بسبب تصريحات تلفزيونية قال النادي إنها تضمنت «إساءة واضحة وغير لائقة» لنادي الزمالك ولاعبيه.

وشدد نادي الزمالك على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد أي تجاوز إعلامي يُسيء للنادي أو رموزه، مؤكداً أن احترام الكيانات الرياضية يجب أن يبقى خطاً أحمر لا يتم تجاوزه تحت أي ظرف.