انتزع الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه الصعب على ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الأربعاء) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.

أنهى الأهلي الشوط الأول متقدماً على الاتحاد بهدف دون رد، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 15. وفي الشوط الثاني واصل «المارد الأحمر» تفوقه، وأضاف أحمد سيد «زيزو» الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62، لكن الاتحاد السكندري سرعان ما قلّص الفارق بعد ستّ دقائق فقط، عن طريق فادي فريد.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء حالة من التوتر، انتهت بطرد كل من أحمد نبيل «كوكا» لاعب الأهلي، وكريم الديب لاعب الاتحاد، ليكمل كل من الفريقين المباراة بـ10 لاعبين.

الأهلي.. من القاع إلى القمة

الأهلي، الذي كان يقبع في المركز الـ16 قبل أسابيع قليلة، قفز إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن سيراميكا كليوباترا الذي تراجع إلى المركز الثاني. في المقابل، تجمد رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الـ17، بعد تلقيه الهزيمة السادسة هذا الموسم.