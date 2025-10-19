تتجه أنظار عشاق الكرة في العالم عموماً وعشاق الكرة العربية والمغربية خصوصاً نحو استاد سانتياغو بتشيلي لمتابعة نهائي كأس العالم تحت 20 سنة، الذي يجمع ممثل العرب منتخب المغرب ونظيره منتخب الأرجنتين عند تمام الساعة الـ2:00 من فجر غدٍ الإثنين.في حدث تاريخي للكرة العربية والمغربية يخوض منتخب المغرب أول نهائي مونديالي في تاريخه عندما يواجه الأرجنتين حاملاً أمال وتطلعات الجماهير العربية من المحيط للخليج لتحقيق لقب كأس العالم لدرجة الشباب، ورغم قوة المنتخب الأرجنتيني المتمرس إلا إن أشبال الأطلس قادرون على تحقيق اللقب وكتابة تاريخ جديد للكرة العربية عموماً والمغربية خصوصاً واقتحام قائمة أبطال العالم.يدخل منتخب المغرب هذا اللقاء بعد مشوار حافل في البطولة، بدأه بتصدر مجموعته، ومن ثم انتصر على كل من كوريا الجنوبية وأمريكا، وفي نصف النهائي فاز على فرنسا بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة وصعبة، شهدت إصابة الحارس الأساسي يانيس بن شاوش ومشاركة 3 حراس مرمى.المنتخب الأرجنتيني يخوض النهائي الثامن في تاريخه ومن 7 نهائيات خاضها حقق 6، ولم يخسر سوى مرة واحدة فقط، وهو الوحيد في هذه النسخة الذي حقق الفوز في جميع مبارياته خلال البطولة حتى الآن، وبدأ مشواره بتصدر مجموعته، وفي دور الـ 16 انتصر على نيجيريا، ومن ثم تجاوز المكسيك، وفي نصف النهائي انتصر على كولومبيا.