تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي المصري إلى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري بعد فوزه على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 43 - 22، أمس في مباراة الدور ربع نهائي للبطولة المقامة حاليًا في المغرب.وتقدم فريق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 18-14، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني ليحسم اللقاء بنتيجة 43-22.ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الدور نصف النهائي مع الفائز من لقاء فاب الكاميروني والبوليس الرواندي.وتأهل فريق الأهلي إلى دور ربع النهائي بعدما حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات بأربعة انتصارات على ميكيلي الإثيوبي بنتيجة 41 - 11، وريد ستار الإيفواري بنتيجة 29- 12، وشبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 29 - 19، والبوليس الرواندي بنتيجة 55 - 20.