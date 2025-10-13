أكد كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، أن فريقه يضع كامل تركيزه على الاستعداد البدني والنفسي قبل المواجهة الحاسمة أمام المنتخب القطري، المقررة الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الاثنين: «عملنا في الأيام الماضية على استشفاء اللاعبين من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل المباراة، نعرف أننا أمام مواجهة استثنائية بكل المقاييس، وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال».وأضاف المدرب الروماني: «قمنا بدراسة المنتخب القطري بشكل دقيق، نعرف نقاط قوته وأسلوبه في اللعب، وندرك أنه يضم عناصر متميزة تمتلك الخبرة والجودة، لكننا نثق تماماً بقدرة لاعبينا على التعامل مع التحدي وتقديم مباراة كبيرة».وفي ما يتعلق بالحضور الجماهيري، عبّر كوزمين عن استيائه من نسبة الحضور المحددة لجماهير الإمارات قائلاً: «كان من المفترض أن تكون النسبة متكافئة بين المنتخبين، فالجمهور يمثل دافعاً مهماً للفريق داخل الملعب، ووجوده يمنح اللاعبين طاقة إضافية».وأوضح كوزمين أن الجهاز الفني تعامل مع قصر فترة التحضير بأفضل طريقة ممكنة، مضيفاً: «المباراة السابقة أمام عمان كانت دراماتيكية ومؤثرة على الصعيد العاطفي، لكنها منحتنا دفعة معنوية قوية. اللاعبون يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وثقتي بهم مطلقة».وفي تعليقه على الجانب التحكيمي، قال المدرب: «نتمنى أن يكون التحكيم على مستوى الحدث، وأن تسير المباراة بعدالة تامة. نعرف الحكم الأوزبكي جيداً، ونأمل أن يقدم أداءً متوازناً دون أن تكون هناك أي أسباب للجدل بعد اللقاء».وختم كوزمين تصريحاته بالتأكيد على أن طموح المنتخب الإماراتي لا يقف عند حدود مباراة واحدة: «هدفنا واضح وهو الوصول إلى كأس العالم. لا نريد أن نستبق الأحداث، فالمهمة لم تنته بعد. علينا أن نحافظ على تركيزنا حتى اللحظة الأخيرة، وبعدها فقط يمكننا التفكير في الاحتفال».وتعد مواجهة قطر والإمارات الفاصلة في الدوحة بمثابة «النهائي الحقيقي» للملحق الآسيوي، حيث سيتأهل الفائز مباشرة إلى مونديال 2026، فيما سيخوض الخاسر الملحق العالمي عن القارة الآسيوية.