تغلب منتخب مصر على ضيفه غينيا بيساو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأحد) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة (الأخيرة) من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجّل محمد حمدي هدف اللقاء الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة العاشرة، ليؤكد تفوق «الفراعنة» رغم غياب النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي حصل على راحة فنية بعد ضمان المنتخب التأهل الرسمي قبل خوض الجولة الأخيرة. وشهدت مدرجات استاد القاهرة أجواء مميزة، حيث احتفل الجمهور المصري بالتأهل إلى المونديال، قبل انطلاق المباراة وبعد صافرة النهاية.

صدارة مصرية بجدارة

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 26 نقطة متصدراً المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه (منتخب بوركينا فاسو)، فيما حلّ منتخب سيراليون ثالثاً برصيد 15 نقطة، وغينيا بيساو رابعاً بـ10 نقاط، ثم إثيوبيا خامساً بـ9 نقاط، بينما تذيّل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة يتيمة.

وبحسب نظام التصفيات الأفريقية، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما تخوض أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني ملحقاً أفريقياً، يتأهل منه منتخب واحد إلى المحفل العالمي.