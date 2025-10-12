أعلنت شركة نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم إتمام إجراءات التعاقد مع المحترف الصربي داركو لازوفيتش، نجم فيرونا الإيطالي السابق، في صفقة انتقالٍ حُر، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال مرحلة المنافسات الحالية.ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب في استاد آل نهيان، متمنياً له التوفيق والنجاح.من جانبه، أعرب اللاعب عن عميق شكره وتقديره لقيادة وإدارة النادي على الثقة الغالية.