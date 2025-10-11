يخوض منتخب الإمارات مواجهة قوية أمام عُمان عند تمام الساعة 8:15 من مسا اليوم السبت على ستاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.ويتساوى منتخبا عُمان وقطر برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة لكل منهما، بانتظار خوض المنتخب الإماراتي مباراته الأولى.وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء، إذ تلتقي قطر مع الإمارات، علماً بأن الجولة الأولى كانت شهدت تعادل عُمان مع قطر 0-0.وتمسّك فريق المدرب كارلوس كيروش بآماله في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى بعد تعادله السلبي مع قطر يوم الأربعاء، إذ بات بحاجة إلى الفوز على الإمارات على ستاد جاسم بن حمد ليُبقي حلمه قائماً.لكن الأداء القوي أمام قطر جاء بثمنٍ باهظ، بعدما اضطر النجم جميل اليحمدي لمغادرة الملعب في الدقيقة 24 إثر تدخل عنيف، وقد تأكد غيابه عن مواجهة الإمارات.وقد يختار كيروش تعزيز الخط الأمامي بمنح المهاجم عصام الصبحي دعماً أكبر، خصوصاً أن المنتخب العُماني لم يسجل سوى في ست مباريات من أصل 10 خاضها في المرحلة السابقة من التصفيات.في المقابل، من المنتظر أن يكون مدرب الإمارات الروماني كوزمين أولاريو، قد خرج بالكثير من الملاحظات بعد متابعته مباراة عُمان أمام قطر.أولاريو لم يتعرض لأي خسارة في المباريات الثلاث التي قاد فيها المنتخب منذ توليه المهمة خلفاً للمدرب باولو بينتو، وهي سلسلة تضمنت نتائج حاسمة في المرحلة السابقة.وقد أشرف المدرب الروماني على تعادلين متتاليين أمام أوزبكستان وقرغيزستان في التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الأولى، وهي النتائج التي ضمنت تأهل «الأبيض» إلى الملحق.ومن المتوقع أن يعتمد أولاريو على ساشا إيفكوفيتش في خط الدفاع، مع المخضرم فابيو ليما في الهجوم، إلى جانب سرعة علي صالح وحارب سهيل على الأطراف لإحداث الخطر في دفاعات المنتخب العُماني.ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.