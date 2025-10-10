أكد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، أن بطولة كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده.

وسجل محرز هدفاً في فوز الجزائر على الصومال بثلاثية نظيفة، أمس (الخميس)، مسهماً بذلك في تأهل الخُضر إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخه.

وقال محرز في تصريحات نشرها موقع «النهار» الجزائري: «هذا سيكون آخر مونديال لي.. أنا لستُ رونالدو».

وأضاف لاعب الأهلي البالغ من العمر 34 عاماً: «هذه المشاركة في كأس العالم ستكون خاصة بالنسبة لي، وسأبذل كل ما في وسعي لتمثيل الجزائر بأفضل صورة ممكنة. أنا فخور جداً ببلدي وبما أنجزناه جميعاً».

صدارة جزائرية

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة السابعة بتصفيات المونديال، بفارق لا يُمكن تعويضه قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، عن أقرب منافسيه منتخب أوغندا الذي يملك 18 نقطة.

وبحسب نظام التصفيات الأفريقية، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين تخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقاً إفريقياً، يتأهل منه منتخب واحد إلى الملحق العالمي.