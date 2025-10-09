حقق النجم المصري محمد صلاح رقماً قياسياً جديداً، بعدما سجل هدفين في فوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثية نظيفة، أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت ثلاثية «الفراعنة» بتوقيع إبراهيم عادل ومحمد صلاح (هدفين)، ليضمن المنتخب المصري تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.





الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

برصيد 20 هدفاً، أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم على مستوى القارة الأفريقية، متفوقاً على كل من الإيفواري ديدييه دروغبا، والكاميروني صامويل إيتو، والبوركيني موموني داغانو، والجزائري إسلام سليماني، الذين يملك كل منهم 18 هدفاً في رصيده.

إجمالاً، سجل صلاح 61 هدفاً في تاريخه مع منتخب مصر الأول، لكنه لم يحقق أي لقب دولي حتى الآن، وستكون بطولة أمم أفريقيا 2025، فرصة ذهبية أمامه لإنهاء العقدة.