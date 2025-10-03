حضور سعودي قوي في المنافسات

شهدت منافسات بطولة «جبل سيفة الدولية لصيد الأسماك»، التي تستضيفها سلطنة عُمان، حضوراً مميزاً لفريق «Reel Saudis ريل السعودي» اليوم (الجمعة). ومن المقرر أن تُختتم المنافسات غداً (السبت)، وسط تقارب كبير في النتائج بين الفرق المشاركة، ومنافسة محتدمة على المراكز المتقدمة.

وقال رئيس لجنة تحكيم البطولة هشام فريد: «شهدت منافسات اليوم نجاح 13 فريقاً من أصل 20 في اصطياد أنواع متنوعة من الأسماك، شملت البلاك مارلن، السلفيش، التونة، والماهي ماهي».

المشاركة السعودية الأولى

وأضاف: «الفرق السعودية لم تكن حاضرة في النسخة الماضية، لكنها شاركت هذا العام بـ3 فرق، من أبرزها فريق Reel Saudis، الذي حقق المركز الرابع في منافسات اليوم بقيادة الكابتن زياد العقيل، وغداً تُختتم المسابقة وتُعلن النتائج النهائية».

من جانبه، قال حليم إلياس، عضو فريق «1 Reel Saudis»، في تصريحات خاصة إلى «عكاظ»: «قدّمنا أداءً جيداً اليوم، أبحرنا لما يقارب 3 ساعات ونصف، وتمكنا من اصطياد 8 إلى 9 أسماك «تونة»، منها نحو 5 تنطبق عليها شروط المسابقة».

وأضاف: «كان هدفنا اليوم اصطياد سمك التونة، أما غداً فستكون خطتنا مختلفة، حيث نستهدف صيد السلفيش، والمارلن».

محاولة سعودية لصيد عملاق

بدوره، أوضح مهند الحربي، عضو فريق «Sea Hunters» السعودي، أن الأجواء كانت رائعة ومساعدة على الصيد، مشيراً إلى أن فريقه كان قريباً جداً من اصطياد سمكة «بلاك مارلن» يتجاوز وزنها 200 كيلوغرام. وأضاف: «سنواصل محاولاتنا غداً، ونسعى لتحقيق نتيجة مميزة».

وتحتضن وجهة جبل سيفة أكبر بطولة عالمية للصيد من نوعها في الخليج، بمشاركة أكثر من 100 صياد محترف من 10 دول يتنافسون على لقب النسخة العمانية الثانية من البطولة المعتمدة دولياً تحت مظلة الاتحاد الدولي لصيد الأسماك (IGFA).

وتمهد بطولة جبل سيفة لنهائيات بطولة كأس العالم لصيد الأسماك، حيث تتأهل الفرق الحائزة على المراكز الثلاثة الأولى تلقائياً للمنافسات العالمية.

وتأتي البطولة من تنظيم عضو الاتحاد الدولي لصيد الأسماك أحمد ميتكيس، الذي يتولى أيضاً مهمة تنظيم بطولة كأس العالم لصيد الأسماك التي تحتضنها مصر لأول مرة عام 2028، بمشاركة 25 دولة، برعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك.