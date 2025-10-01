اليوم.. انطلاق بطولة «جبل سيفة العالمية» بمشاركة 4 فرق سعودية

تستضيف سلطنة عمان فعاليات أكبر بطولات صيد الأسماك الدولية في الخليج في جبل سيفة، وذلك بداية من اليوم (الأربعاء) وعلى مدار أربعة أيام.

وتشهد بطولة «جبل سيفة الدولية لصيد الأسماك» مشاركة عشر دول، منها مشاركة عربية وخليجية للسعودية والكويت ومصر وسلطنة عمان، ومشاركة أوروبية لكل من سويسرا وإيطاليا وبريطانيا بجانب مشاركة خاصة لكل من تركيا وإيران وجنوب أفريقيا.





الفرق المشاركة

ويبلغ العدد الإجمالي للفرق المشاركة في النسخة الثانية من البطولة 23 فريقاً، من بينها أربع فرق سعودية، هي: «Sea Hunters» و«Big Sami» و«Reel Saudis 1» و«Reel Saudis 2».

كما تشارك مصر بستة فرق، هي: «Bimini El Gouna» و«Da Hunter» و«Sporting Club» و«ElNouby Adrenalin Anglers» و«Sos Team» و«Buruq».

وتضم قائمة المشاركين أيضاً فريقين من سلطنة عُمان، هما: «Seafood Street Food» و«Oman»، إضافة إلى فريقين من الكويت هما: «Nomadic» و«Reel Addict».





أكبر بطولة عالمية

وتحتضن وجهة جبل سيفة، أكبر بطولة عالمية للصيد من نوعها في الخليج بمشاركة أكثر من 100 صياد محترف من عشر دول يتنافسون على لقب النسخة العمانية الثانية من البطولة المعتمدة دوليا تحت مظلة الاتحاد الدولي لصيد الأسماك «IGFA».

وتمهد بطولة جبل سيفة لنهائيات بطولة كأس العالم لصيد الأسماك، حيث تتأهل الفرق الحائزة على المراكز الثلاثة الأولى تلقائيا للمنافسات العالمية، وتستمر فعاليات البطولة على مدار أربعة أيام متتالية وتختتم مساء السبت 4 أكتوبر بحفل الجوائز الرسمية في مارينا جبل سيفة بحضور شخصيات عامة بارزة من سلطة عمان.

وتأتي البطولة من تنظيم عضو الاتحاد الدولي لصيد الأسماك أحمد ميتكيس، الذي يتولى أيضا مهمة تنظيم بطولة كأس العالم لصيد الأسماك التي تحتضنها مصر لأول مرة عام 2028 بمشاركة 25 دولة برعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك.



