فرض الاتحاد الكويتي لكرة القدم عقوبات شديدة على فريقي الكويت والقادسية بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة للدوري الكويتي للدرجة الممتازة.وجاء في بيان رسمي نشره اتحاد القدم الكويتي عبر حسابه الرسمي في منصة «X» أنه قررت لجنة الانضباط فرض عقوبات على من تسبب بتلك الأحداث، وتم إصدار 8 عقوبات على فريق الكويت، وهي كالتالي: تغريم رئيس نادي الكويت خالد الغنام 10 آلاف دينار كويتي، وإيقافه عن حضور المباريات لمدة 3 سنوات ميلادية، وحرمانه من دخول الملعب وغرفة الملابس لمدة 3 سنوات ميلادية، معاقبة كل من عادل عقلة ومحمد الهاجري بالإيقاف والحرمان من حضور المباريات ودخول الملعب وغرفة الملابس لمدة 3 سنوات ميلادية مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار كويتي لكل واحد منهما، حرمان كل من: محمد خالد الغنام ومشاري خالد الغنام وناصر محمد الهاجري وخالد عادل عقلة من دخول الملعب لمدة سنة ميلادية، معاقبة اللاعب إبراهيم كميل بإيقافه 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 1,000 دينار كويتي، معاقبة مساعد مدرب نادي الكويت كريم بوزغبة وأخصائي العلاج الطبيعي إبراهيم فلاح الظفيري بالحرمان لمدة 4 مباريات من الدوري الكويتي وغرامة مالية على كل واحد منهما 1,000 دينار كويتي، وأصدرت اللجنة قراراً بمنع حضور أي شخص بالمنصة الرئيسية للمباريات التي يستضيفها نادي الكويت لمدة 4 مباريات، وأخيراً معاقبة نادي الكويت بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي.كما أصدرت 7 عقوبات على نادي القادسية، وهي كالتالي: معاقبة نائب رئيس نادي القادسية الشيخ فهد طلال الصباح بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي والإيقاف عن حضور المباريات لمدة 3 سنوات ميلادية وحرمانه من دخول الملعب وغرفة الملابس لمدة 3 سنوات ميلادية، معاقبة المنسق الإعلامي عبدالله الأنصاري بالإيقاف والحرمان من حضور المباريات ودخول الملعب وغرفة الملابس لمدة 3 سنوات ميلادية مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار كويتي، حرمان مدرب نادي القادسية نبيل معلول من دخول الملعب وغرفة الملابس لـ 4 مباريات من الدوري الكويتي وغرامة مالية قدرها 3,000 دينار كويتي، وذلك لصدور سلوك وفعل مسيء وغير لائق، حرمان عضو مجلس إدارة نادي القادسية محمد رضا معرفي من دخول الملعب لمدة سنة ميلادية، معاقبة لاعب القادسية عبدالعزيز وادي وإداريي القادسية فيصل حسين وفهد علي الكندري بالحرمان لمدة 4 مباريات من الدوري الكويتي وغرامة مالية على كل واحد منهما 1,000 دينار كويتي،، وأصدرت اللجنة قراراً بمنع حضور أي شخص بالمنصة الرئيسية للمباريات التي يستضيفها نادي القادسية لمدة 4 مباريات، وأخيراً معاقبة نادي القادسية بغرامة مالية قدرها 10,000 دينار كويتي.