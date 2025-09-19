حقق فريق بيراميدز فوزاً بشق الأنفس على ضيفه زد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (الخميس) على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73، بعد ضربة رأس قوية من اللاعب مصطفى زيكو، حسمت نقاط المباراة لصالح أصحاب الأرض.

ورفع السماوي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري من 6 مباريات.

صدام قوي ضد «الراقي»

ويستعد بيراميدز لمواجهة من العيار الثقيل أمام الأهلي السعودي (بطل دوري أبطال آسيا)، في نهائي بطولة «كأس أفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ»، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً على ملعب «الإنماء».

يُشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتمد بطولة كأس إنتركونتيننتال كمسابقة سنوية بدءاً من العام الماضي، لتحل محل كأس العالم للأندية بصيغتها القديمة، على أن يُقام مونديال الأندية كل 4 سنوات.

وكان ريال مدريد الإسباني قد تُوِّج بلقب النسخة الأولى من البطولة، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.