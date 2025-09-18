حقق فريق الزمالك فوزاً مستحقاً على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الخميس) على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح عبد الله السعيد التسجيل للزمالك من ركلة جزءا بعد 7 دقائق فقط من انطلاق المباراة.

وعزز المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ تقدم الفارس الأبيض بهدف ثانٍ في الدقيقة 56، بعد انفراد تام بحارس مرمى الإسماعيلي.

صدارة بيضاء

بهذه النتيجة، يستعيد الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المصري الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر من انتصار وحيد وتعادل و5 هزائم.