أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الثلاثاء)، إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم إمام عاشور بعدوى فايروسية.

وقال طبيب الفريق الدكتور أحمد جاب الله، إن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بفايروس A.

وأضاف أن حالة إمام عاشور مستقرة حالياً، وقد تم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي لمزيد من الاطمئنان، على أن يُحدد له برنامج علاجي خاص خلال الأيام القادمة.

كما أكد طبيب الأهلي إصابة اللاعب أحمد سيد «زيزو» بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

ويعيش الأهلي فترة صعبة تُعد من الأسوأ في تاريخه الحديث، بعد أن حقق فوزاً واحداً فقط في أول 6 جولات من الدوري، ما جعله يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.