تجميد مستحقات اللاعبين.. هل وصل الأهلي المصري إلى حافة الانهيار؟

يتطلع الأهلي المصري حامل لقب الدوري المصري للخروج من الأزمة التي يعاني منها الفريق بعد تحقيقه انتصاراً واحداً في خمس مباريات، وذلك عندما يستضيف سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.

ويأمل الأهلي، أكثر الأندية تتويجاً باللقب المحلي، في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة التعادلات الأخيرة والخسارة من بيراميدز وتراجعه للمركز الـ15 في سابقة ربما تكون الأولى في تاريخ النادي العريق بعد مرور ست جولات.

وفي الوقت ذاته يأمل الزمالك المتصدر تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلي يوم الخميس المقبل. ويحتل الزمالك القمة برصيد 13 نقطة من ست مباريات متقدماً بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني، بينما جمع غريمه التقليدي الأهلي ست نقاط من خمس مباريات من فوز وحيد على فاركو وثلاثة تعادلات مع مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي، إضافة إلى خسارة من بيراميدز تسببت في إقالة مدربه الإسباني السابق خوسيه ريبيرو.

وقررت إدارة الأهلي توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد التعادل مع إنبي وتجميد مستحقاتهم بسبب تراجع المستوى وعدم القتال حتى اللحظات الأخيرة، طبقا لرويترز.

وفي المقابل يرغب علي ماهر مدرب سيراميكا في استغلال حالة عدم التوازن التي يمر بها الأهلي من أجل تحقيق فوز يدفع فريقه للمركز الثالث، لكنه سيفتقد خدمات عمرو قلاوة بسبب الإيقاف وعبدالله مجدي للإصابة.

وتنطلق الجولة السابعة غداً الأربعاء بثلاث مباريات، إذ يستضيف المصري فريق غزل المحلة مع سعيه لاستعادة الصدارة ولو مؤقتاً، فيما يرغب المحلة في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم خلال الجولات الست الماضية. كما يلتقي المقاولون العرب مع فاركو والجونة مع بتروجت.

وتقام يوم الخميس أربع مباريات أبرزها الإسماعيلي والزمالك، إذ سيفتقد المتصدر الثنائي محمد شحاتة وأحمد ربيع، بينما يغيب عن الإسماعيلي ستة لاعبين بسبب الإصابة والإيقاف. ويلتقي أيضاً مودرن سبورت مع إنبي، والاتحاد السكندري مع كهرباء الإسماعيلية، وبيراميدز مع زد.

وتختتم مباريات الجولة يوم الجمعة بثلاث مواجهات أبرزها الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فيما يلعب وادي دجلة مع طلائع الجيش وحرس الحدود مع سموحة. ويتذيل كهرباء الإسماعيلية وفاركو جدول الترتيب بنقطتين لكل منهما، لكن فاركو خاض خمس مباريات مقابل ست لكهرباء الإسماعيلية.