مباراة الزمالك والمصري.
مباراة الزمالك والمصري.
تابعوا عكاظ على
Google News Account

حقق الزمالك فوزاً مستحقاً على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمتهما أمس (السبت) على ملعب «برج العرب»، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدور المصري الممتاز.

أنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، سجله المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 29. وواصل «الفارس الأبيض» تفوقه في الشوط الثاني بمضاعفة النتيجة عن طريق عمر جابر في الدقيقة 64، قبل أن يحرز عبدالله السعيد الهدف الثالث في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

صدارة بيضاء

بهذه النتيجة يعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما تراجع المصري للمركز الثاني بـ11 نقطة.

أخبار ذات صلة
 
وفاة مشجع خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو
وفاة مشجع خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو
الأهلي المصري يعلن عن تعديل إداري.. ومدرب سويسري في الطريق
الأهلي المصري يعلن عن تعديل إداري.. ومدرب سويسري في الطريق