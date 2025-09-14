حقق الزمالك فوزاً مستحقاً على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمتهما أمس (السبت) على ملعب «برج العرب»، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدور المصري الممتاز.

أنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، سجله المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 29. وواصل «الفارس الأبيض» تفوقه في الشوط الثاني بمضاعفة النتيجة عن طريق عمر جابر في الدقيقة 64، قبل أن يحرز عبدالله السعيد الهدف الثالث في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

صدارة بيضاء

بهذه النتيجة يعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما تراجع المصري للمركز الثاني بـ11 نقطة.