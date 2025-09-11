توفي مشجع لمنتخب بوركينا فاسو خلال مواجهة مصر، أمس الأول (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقاً لإذاعة «Ouaga FM» البوركينابية، فقد فارق الحياة مشجع يدعى موموني تراوري بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء حضوره المباراة لتشجيع منتخب بلاده.

وأضافت الإذاعة أن المحاولات الطبية لإنقاذ المشجع باءت بالفشل، وتم تشييع جنازته صباح أمس (الأربعاء).

وانتهى اللقاء بالتعادل ليظل المنتخب المصري في صدارة المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، بفارق خمس نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الذي يحتل المركز الثاني.

وبذلك، أصبح المنتخب المصري بحاجة إلى نقطتين فقط من أصل ست نقاط لتأكيد تأهله إلى كأس العالم 2026.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما سيتعين على أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني خوض ملحق أفريقي للحصول على فرصة للمشاركة في الملحق الدولي.