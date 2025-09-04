أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، إتمام نادي الريان القطري صفقة التعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الصحفي الموثوق عبر حسابه على منصة «إكس» أن الريان اتفق مع ميتروفيتش على إتمام صفقة انتقاله بنجاح، وذلك بعد إنهاء اللاعب عقده مع الهلال.

وكان المهاجم الصربي قد انضم إلى الزعيم في صيف 2023 قادماً من فولهام الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها نحو 52 مليون يورو.

وخاض ميتروفيتش 79 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 68 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».



