النحاس مدرباً مؤقتاً للأهلي المصري.. وصلاح مديراً للكرة

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الثلاثاء)، تعيين عماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته أخيرًا.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن مجلس الإدارة قرر تعيين وليد صلاح الدين مديراً للكرة، على أن يتولى عماد النحاس مسؤولية القيادة الفنية بشكل مؤقت.

وأشار البيان إلى أن المشاورات لا تزال جارية لاختيار باقي أعضاء الجهاز الفني، على أن يتم الإعلان عنهم لاحقاً.

وكان الأهلي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، إقالة خوسيه ريبيرو من منصبه، عقب الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الأهلي من تراجع في النتائج في بطولة الدوري المصري، إذ حقق فوزاً واحداً فقط، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة، ليتراجع إلى المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.