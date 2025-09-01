حسام حسن لـ«عكاظ»: رفضت مواجهة منتخب زامبيا بسبب مدربه الإسرائيلي

أكد مدرب منتخب مصر حسام حسن، أنه رفض عرضاً لخوض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا، بسبب تولي المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت قيادته الفنية.

وقال حسام حسن في تصريح خاص لـ«عكاظ»، رداً على الأنباء المتداولة حول رفضه مواجهة زامبيا بسبب مدربه الإسرائيلي: «نعم، بالطبع. الأمر صحيح».

وفي سياق آخر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر القائمة المختارة لمعسكر شهر سبتمبر، المقرر انطلاقه اليوم الإثنين، ويتخلله لقاءان أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر على استاد القاهرة، ثم مباراة بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر ذاته، على ملعب 4 أغسطس، وذلك ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد ربيعة، محمد هاني، أحمد عيد، محمد حمدي، أحمد نبيل «كوكا».

خط الوسط: حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر، مهند لاشين، أحمد سيد «زيزو»، محمود حسن «تريزيجيه»، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل.