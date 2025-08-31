رسمياً.. الأهلي المصري يُقيل مدربه ريبيرو

أعلن النادي الأهلي المصري إقالة مديره الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من توليه المهمة، بسبب تدهور النتائج.

وذكر النادي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن مجلس الإدارة أنهى العلاقة التعاقدية مع ريبيرو بالتراضي، عقب اجتماعات بدأت في الحادية عشرة من صباح اليوم (الأحد) واستمرت عدة ساعات.

وأكدت لجنة التخطيط بالنادي تقديرها لما قدمه المدرب الإسباني منذ توليه المسؤولية، مشيرة إلى أنه بذل جهداً كبيراً، إلا أن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في وقت يسعى الأهلي إلى تحقيق طموحات جماهيره الكبيرة على المستويين المحلي والقاري.

وتواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للوصول إلى التصور النهائي للجهاز الفني الذي سيقود الفريق خلال المرحلة القادمة، وفقاً لما ورد في البيان.

وكان الأهلي قد خسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد، مساء أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليتراجع إلى المركز الـ12 برصيد 5 نقاط فقط، من فوز وحيد وتعادلين وهزيمة.