أزمة جديدة بسبب الزمالك.. مرتضى منصور يتقدم بـ 40 بلاغاً ضد عمرو أديب

في تطور جديد للصراع المتصاعد في مصر بين رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، والإعلامي عمرو أديب، تقدم منصور بـ40 بلاغاً رسمياً إلى النائب العام المصري ضد أديب، على خلفية اتهامات متبادلة تتعلق بأزمة سحب أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

وأعلن منصور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أنه تقدم بـ40 بلاغاً ضد عمرو أديب، متهماً إياه بالسب والقذف والتحريض على العنف، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة تضر بمصالح نادي الزمالك.

كما أشار إلى أنه رفع دعوى قضائية ضد قرار سحب الأرض، مختصماً فيها عدداً من المسؤولين، بمن فيهم عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ممدوح عباس، متهماً إياه بالتسبب في الأزمة، وهدد منصور بكشف «مستندات خطيرة» تدين أديب ومجلس الإدارة الحالي، مؤكداً أنه «سيواجه الجميع في المحاكم».

وبدأت الأزمة الحالية تتصاعد عندما أصدرت وزارة الإسكان قراراً بسحب قطعة أرض مساحتها 139 فداناً مخصصة لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، بسبب تعثر تنفيذ مشروع فرع جديد للنادي، هذا القرار أثار غضب جماهير الزمالك وأعاد إلى الواجهة التوترات بين إدارة النادي الحالية برئاسة حسين لبيب ومرتضى منصور، الذي كان يرأس النادي في فترات سابقة.

وشن الإعلامي عمرو أديب -المعروف بانتمائه لنادي الزمالك- هجوماً لاذعاً على منصور خلال برنامجه «الحكاية» متهماً إياه بالتسبب في أزمة الأرض من خلال تقديم بلاغ ضد النادي أدى إلى قرار السحب، ووصف أديب إدارة منصور السابقة بـ«مجلس الدمار والديون»، معتبراً أن منصور يحمل حقداً على الإدارة الحالية التي تحاول إنقاذ النادي من تركة ثقيلة، كما وجّه أديب مناشدة للرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل لحل الأزمة، مؤكداً أن الأرض تمثل «روح الزمالك».

في المقابل، رد منصور عبر منشورات على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، واصفاً هجوم أديب بـ«الأكاذيب والفبركة»، وتوعد بكشف «فضائح» تخص أديب وحسين لبيب في مقاطع فيديو مكونة من خمسة أجزاء، كما اتهم منصور أديب بالتشهير ونشر أخبار كاذبة، مشيراً إلى أن بلاغاته للنائب العام تستهدف محاسبة مروّجي الشائعات وتزوير المستندات.

وفي رد جديد للإعلامي عمرو أديب على مرتضى منصور كتب على حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «قمت بدوري قلت أشوف الإثباتات والسيديهات لقيت نفس الكلام الخايب، شتيمة وفبركة وقلة أدب، خلاص فلست يا مورتا وعجزت ومبقتش تخوف حد»، متوعداً بالكشف عن مزيد من «مصائب» منصور وعائلته.