بثنائية «مغربية».. بيراميدز يزيد أوجاع الأهلي في الدوري المصري

حقق بيراميدز فوزاً مستحقاً على مضيّفه الأهلي بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح اللاعب المغربي وليد الكرتي التسجيل مبكراً لصالح بيراميدز في الدقيقة الخامسة، بعد متابعته تسديدة كريم حافظ التي ارتدت من القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي، إثر ركلة حرة مباشرة.

وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 68 بضربة رأسية، ليساهم في رفع رصيد بيراميدز إلى 8 نقاط في المركز الثالث.

في المقابل، تجمّد رصيد الأهلي عند 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين وخسارة، ليتراجع إلى المركز الـ12.

وتحوم الشكوك حول استمرار المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو مع الأهلي، بعد البداية الباهتة للفريق هذا الموسم، رغم تدعيم الصفوف بعدد من الصفقات من العيار الثقيل.