كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، موقفاً طريفاً جمع بين نجلتيه «مكة» و«كيان»، بسبب جوائزه الفردية.

وكان صلاح قد تُوّج هذا الأسبوع بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة المحترفين عن موسم 2024-2025، ليُصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذه الجائزة 3 مرات.

وفي مقطع فيديو قصير نشره حساب نادي ليفربول على منصة «إكس»، وُجه سؤال لصلاح عمّا إذا كان يحتفظ بجميع جوائزه في خزانة واحدة، فأجاب: «عندما عدت إلى المنزل بجائزة أفضل لاعب، قالت لي مكة: (أنا أحب هذه الجائزة، سأحتفظ بها في غرفتي)، وبالفعل أخذتها».

وأضاف مبتسماً: «عندها بدأت ابنتي الصغرى كيان في البكاء. فقلت لها: (سأمنحك جائزة الحذاء الذهبي، هذه هي جائزتي المفضلة.. خذيها)».