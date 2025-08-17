اكتفى الزمالك بتعادل محبط مع ضيفه المقاولون العرب دون أهداف، أمس (السبت)، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

«الفارس الأبيض» كان الطرف الأفضل خلال المباراة، لكنه افتقد الفاعلية أمام المقاولون، إذ سيطر على الكرة بنسبة 70%، وسدد 11 تسديدة منها كرة يتيمة على مرمى المنافس.

في المقابل، قدم المقاولون مستوى دفاعياً مميزاً ونجح في إغلاق مفاتيح الزمالك الهجومية، لكنه فشل في استغلال تحولاته الهجومية، إذ سدد 5 تصويبات منها كرة واحدة أيضاً بين القائمين والعارضة.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في الدوري المصري بفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، بينما خسر المقاولون أمام زد 0/ 2.