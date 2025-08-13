في مطلع الأسبوع الحالي، أثار نعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، للاعب المنتخب الفلسطيني السابق سليمان العبيد، الذي قُتل في غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، تساؤلات من مهاجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، ودعوات أوسع نطاقاً لتعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية لكرة القدم.

وكان يويفا قد نعى سليمان العبيد، المُلقب بـ«بيليه فلسطين»، والذي قُتل على يد قوات الاحتلال، دون توضيح ملابسات مقتله، ليرد صلاح بتغريدة على منصة «إكس» قائلاً: «هل يمكن أن تخبرونا كيف مات؟ وأين؟ ولماذا؟».

ولم يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي رد مباشر على تعليق صلاح في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه كشف في الساعات الماضية تفاصيل سلسلة من المبادرات المشتركة لدعم الأطفال المتضررين من الحرب في غزة.

وقد تم تأسيس هذه الشراكات مع منظمات مثل أطباء العالم، وأطباء بلا حدود، وهانديكاب إنترناشونال، وتعمل كل منها بطرق مختلفة لمساعدة الأطفال المتأثرين بالنزاع في غزة، الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريح، بأنه «كارثة إنسانية».

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين: «مهما كان ما يظنه الكبار الذين يخوضون الحروب أنهم يفعلونه، فإن الأطفال أبرياء، لكنهم في جميع النزاعات يموتون كل يوم، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة من يسعون إلى جعل حياتهم أكثر قبولًا وطبيعية».

وأضاف: «من خلال مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال، نسعى جاهدين لدعم أولئك الذين يعملون على تخفيف معاناة الأطفال، ومساعدتهم في العثور على لحظات من السلام والأمل، حتى في أصعب الظروف».