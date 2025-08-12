أقيم حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الإماراتي الموسم الماضي 2024-2025، وسيطر شباب الأهلي على معظم الجوائز كما حضر العين والجزيرة.وكان شباب الأهلي قد تُوج بطلاً للدوري الإماراتي للمحترفين في الموسم الماضي، كما فاز بلقب كأس رئيس الدولة بعد الفوز على الشارقة في المباراة النهائية، بينما تُوج نادي الجزيرة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد الفوز على شباب الأهلي في النهائي.وحصد الإيراني سردار أزمون مهاجم فريق شباب الأهلي جائزة «الكرة الذهبية لأفضل لاعب»، بينما فاز باولو سوزا مدرب شباب الأهلي بجائزة أفضل مدرب، وفاز حمد المقبالي حارس الفريق بجائزة «القفاز الذهبي» كأفضل حارس مرمى.وحصد التوغولي لابا كودجو مهاجم العين جائزة «الحذاء الذهبي» لهداف دوري «أدنوك» للمحترفين.وفاز غويلهرم دا سيلفا لاعب شباب الأهلي بجائزة «الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً»، فيما فاز محمد النني لاعب الجزيرة بجائزة «أفضل لاعب من اختيار الجمهور».وحصد رامون ميريز لاعب الجزيرة جائزة «هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بينما فاز نبيل فقير لاعب الجزيرة بجائزة «أفضل هدف».وتُوج سعيد منصور المنهالي لاعب الوحدة بجائزة «الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً».وفاز نادي الجزيرة بجائزة «التميز في الاحتراف والتراخيص»، فيما حصد نادي العين جائزة «دوري الجماهير».