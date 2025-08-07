واصل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مشواره التدريبي الطويل في المنطقة العربية، وذلك عقب أن أتم نادي الهلال السوداني إجراءات مع ريجيكامب مدرباً للفريق في الموسم الرياضي الجديد، ليصبح بذلك الهلال السوداني هو الفريق العربي السابع الذي يدربه ريجيكامب طول مسيرته.وكان ريجيكامب قد بدأ مسيرته التدريبية في المنطقة العربية بقيادة فريق الهلال السعودي في 2014 وقاده وقتها إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وخسر النهائي الشهير أمام سيدني الأسترالي بنتيجة (1-0) قبل أن يقود أندية الوحدة والوصل والشارقة في الإمارات والإسماعيلي المصري وأخيراً الطائي السعودي.