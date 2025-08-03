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تُوفي محمد أبو النجا الشهير بـ«بونجا»، حارس مرمى وادي دجلة ومنتخب مصر للمحليين، بعد صراع مع المرض.

ونعى نادي وادي دجلة حارسه الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» قائلاً: «ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي وادي دجلة ببالغ الحزن والأسى فقيدنا الغالي، حارس المرمى محمد أبو النجا «بونجا»، الذي وافته المنية في يوم حزين خيَّم على قلوبنا جميعاً، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

كما نعى الاتحاد المصري لكرة القدم وعدد من الأندية المصرية اللاعب الراحل، وعمّ الحزن جماهير الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أبو النجا قد نُقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة مضاعفات في الجهاز الهضمي والكبد.

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